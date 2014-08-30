default(2)

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Коммунистические вожди всегда тяготели именно к полувоенной одежде, и даже абсолютно невоенный Ленин щеголял именно в нем, хотя и иногда ходил в буржуазной одежде при галстуке и при жилетке.
А вот Сталин – тот к костюмам был вообще не привычен, и вплоть до начала войны ходил только во френче без знаков различия, да и потом надевал свой маршальский мундир по торжественным случаям, а френч был его повседневной одеждой.
http://savok.name/forum/user/534639-silvazectessenna/
Соответственно в течение почти трех десятков лет вся советская гражданская и партийная элита жила именно во френчах
Китайские товарищи переняли у наших партийцев эту моду, и поныне партийный френч, который у них называется «джушаньи», является официальной партийной униформой, равно как и у вьетнамских коммунистов и даже красных кхмеров, хотя застегнутый наглухо френч – малоподходящая одежда для тропиков.
1 Comment
SilvaEstamnmumma
Коммунистические вожди всегда тяготели именно к полувоенной одежде, и даже абсолютно невоенный Ленин щеголял именно в нем, хотя и иногда ходил в буржуазной одежде при галстуке и при жилетке.
А вот Сталин – тот к костюмам был вообще не привычен, и вплоть до начала войны ходил только во френче без знаков различия, да и потом надевал свой маршальский мундир по торжественным случаям, а френч был его повседневной одеждой.
http://savok.name/forum/user/534639-silvazectessenna/
Соответственно в течение почти трех десятков лет вся советская гражданская и партийная элита жила именно во френчах
Китайские товарищи переняли у наших партийцев эту моду, и поныне партийный френч, который у них называется «джушаньи», является официальной партийной униформой, равно как и у вьетнамских коммунистов и даже красных кхмеров, хотя застегнутый наглухо френч – малоподходящая одежда для тропиков.